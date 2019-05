© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Monaco perde ancora una volta, nel suo deludente campionato, e consente al Saint-Etienne di agganciare momentaneamente il Lione al terzo posto in classifica, anche se i lionesi saranno a loro volta impegnati questa sera nel big match contro il Lille secondo. Dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio per 1-0, i monegaschi si sono fatti rimontare e sommergere sotto tre gol avversari nella ripresa, prima di accorciare nel recupero. Il Monaco, tra l'altro, non è ancora salvo anche se ha tre punti di vantaggio sul Caen terzultimo a tre punti dalla fine.

Venerdì

STRASBURGO-MARSIGLIA 1-1

Ieri

PSG-NIZZA 1-1

BORDEAUX-ANGERS 0-1

GUINGAMP-CAEN 0-0

REIMS-NIMES 0-3

Oggi

MONTPELLIER-AMIENS 1-1

NANTES-DIGIONE 3-0

TOLOSA-RENNES 2-2

MONACO-SAINT ETIENNE 2-3

LIONE-LILLE ore 21