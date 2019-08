Seconda vittoria consecutiva per il Siviglia in due giornate di Liga. Gli andalusi questa sera si sono imposti in casa del Granada per 1-0 grazie alla rete di Jordan al 52'.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di Liga:

OGGI

Granada-Siviglia 0-1

Levante-Villarreal (in corso)

DOMANI

Osasuna-Eibar

Real Madrid-Valladolid

Celta Vigo-Valencia

Getafe-Athletic Bilbao

DOMENICA

Alaves-Espanyol

Maiorca-Real Sociedad

Leganes-Atletico Madrid

Barcellona-Betis