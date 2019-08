Ligue 1, 2° turno: Rennes-PSG, 2 settimane dopo. OM, Benedetto dal 1'

Con Lione-Angers si apre questa sera la seconda giornata di Ligue 1. Spicca la sfida fra Rennes e PSG, che si affrontano due settimane dopo la Supercoppa di Francia. Per i campioni transalpini non ci sarà il nuovo acquisto Herrera mentre è in dubbio Gueye. Esordio dal primo minuto per Dario Benedetto, centravanti del Marsiglia che deve rialzare la testa dopo il clamoroso ko all'esordio al Vélodrome contro il Reims. Deve reagire anche il Monaco, che gioca a Metz senza lo squalificato Fabregas ma col nuovo acquisto Ben Yedder, arrivato in settimana dal Siviglia. Leonardo Jardim potrebbe schierare anche Radamel Falcao, sebbene il colombiano sembra a un passo dal Galatasaray.

LIONE-ANGERS

Stasera ore 20.45

LIONE (4-3-3): Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Kone; Mendes, Tousart, Aouar; Traoré, Dembélé, Depay. All. Sylvinho.

ANGERS (4-3-3): Butelle; Manceau, Pavlovic, Thomas, Nouri; Lage, Santamaria, Mangani; Capelle, Bahoken, Ninga. All. Moulin.

- - -

NANTES-MARSIGLIA

Domani ore 17.30

NANTES (4-3-3): Lafont; Appiah, Wagué, Pallois, Traoré; Touré, Girotto, Rongier; Coco, Coulibaly, Lima. All. Gourcuff

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Luiz Gustavo; Sarr, Benedetto, Payet. All. Garcia.

- - -

METZ-MONACO

Domani ore 20

METZ (4-3-3): Oukidja; Centonze, Sunzu, Boye, Cabit; Cohade, Fofana, Gakpa; Niane, Diallo, Boulaya. All.

MONACO (4-4-2): Lecomte; Aguilar, Glik, Panzo, Ballo-Touré; Gelson Martins, Traoré, Bennasser, Onyekeru; Ben Yedder, Falcao. All. Jardim.

- - -

TOLOSA-DIGIONE

Domani ore 20

TOLOSA (4-3-3): Reynet; Moreira, Amian, Diakité, Sylla; Makengo, Vainqueur, Sangaré; Dossevi, Said, Gradel. All. Casanova.

DIGIONE (4-2-3-1): Runarsson; Alphonse, Manga, Coulibaly, Chafik; Amalfitano, Ndong; Baldé, Jeannot, Sammaritano; Tavares. All. Jobard.

- - -

NIMES-NIZZA

Domani ore 20

NIMES (4-3-3): Bernardoni; Miguel, Briançon, Martinez, Paquiez; Valls, Sarr, Bobichon; Ferhat, Ripart, Philippoteaux. All. Blaquart.

NIZZA (4-3-3): Clementia; Burner, Herelle, Dante, Sarr; Lees-Melou, Tameze, Cyprien; Ganago, Le Bihan, Maolida. All. Vieira.

- - -

AMIENS-LILLE

Domani ore 20

AMIENS (4-4-1-1): Gurtner; Jallet, Prince, Lefort, Aleesami; Otero, Blin, Monconduit, Timite; Ghoddos; Guirassy. All. Elsner.

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; André, Thiago Maia; Weah, Yazici, Ikoné; Osimhen. All. Galtier.

- - -

BORDEAUX-MONTPELLIER

Domani ore 20

BORDEAUX (3-4-3): Costil; Pablo, Koscielny, Mexer; Kwateng, Basic, Otavio, Benito; Kalu, Briand, De Preville. All. Paulo Sousa.

MONTPELLIER (3-4-1-2): Rulli; Mendes, Hilton, Congré; Souquet, Chotard, Le Tallec, Ristic; Ferri; Delort, Laborde. All. Der Zakarian.

- - -

SAINT ETIENNE-BREST

Domenica ore 15

SAINT-ETIENNE (4-2-3-1): Ruffier; Debuchy, Moukoudi, Perrin, Silva; Aholou, M'Vila; Bouanga, Boudebouz, Nordin; Khazri. All. Printant.

BREST (4-3-3): Larsonneur: Faussurier, Castelletto, Bain, Perraud; Autret, Diallo, N'Goma; Grandsir, Charbonnier, Court. All. Dall'Oglio.

- - -

REIMS-STRASBURGO

Domenica ore 17

REIMS (4-2-3-1): Rajkovic; Foket, Abdelhamid, Disasi, Kamara; Romao, Chavalerin; Oudin, Dingome, Doumbia; Dia. All. Guion.

STRASBURGO (3-5-2): Sels; Koné, Mitrovic, Dijku; Lala, Sissoko, Martin, Lienard, Carole; Da Costa, Mothiba. All. Laurey.

- - -



RENNES-PARIS SG

Domenica ore 21

RENNES (3-5-2): Mendy; Silva, Gelin, Morel; Traoré, Siliki, Camavinga, Grenier, Mouassa; Niang, Bourigeaud. All. Stéphan.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Areola; Meunier, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Verratti, Marquinhos; Mbappé, Sarabia, Di Maria; Cavani. All. Tuchel.