Ligue 1, 35^ giornata: Montpellier-Saint-Etienne 0-1. Decide Hamouma

Vittoria sul campo del Montpellier per il Saint-Etienne di Gasset. Allo 'Stade de la Mosson' decide un gol di Romain Hamouma al 10' del primo tempo. Da segnalare anche il calcio di rigore sbagliato da Giovanni Sio per i padroni di casa al 47'. Con questi tre punti Les Verts salgono al quinto posto con 52 punti, superando almeno per il momento il Nizza fermo a quota 50.