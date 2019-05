Ligue 1, 36^ giornata: Montpellier corsaro in casa del Saint-Etienne

Si chiude con la vittoria del Montpellier sul campo del Saint-Etienne l'anticipo della 36^ giornata di Ligue1. A decidere il gol al 64' di Laborde.

Con questo successo il Montpellier sale a quota 58 punti staccando il Marsiglia fermo, per il momento a 55. Niente sorpasso invece per il Saint-Etienne che in caso di vittoria avrebbe superato l'Olympique Lione al terzo posto in classifica dietro a Lille al PSG già campione di Francia.

Di seguito il programma completo della 36^ giornata di Ligue1:

Angers-PSG

Aimens-Tolosa

Caen-Reims

Dijon-Strasburgo

Nimes-Monaco

Nizza-Nantes

Rennes-Guingamp

Lille-Bordeaux

Olympique Marsiglia-Olympique Lione