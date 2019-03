Ligue 1, anche Niang a segno nel 3-1 del Rennes in rimonta sul Caen

© foto di Imago/Image Sport

Il Rennes si impone con un 3-1 in rimonta ai danni del Caen nell'unica partita in programma oggi alle ore 17 nel calendario del fine settimana di Ligue 1. Vittoria di peso quella dei bretoni, che si portano così a 40 punti, a sole quattro distanze dal quarto posto dell'OM. Dopo il vantaggio ospite con Ninga, il Caen è rimasto in dieci per il doppio giallo di Armougom. Tra fine primo tempo ed inizio ripresa ecco però venir fuori la squadra di casa, con tre gol. Una di queste firmata dall'ex milanista Niang.

LIGUE 1 - Giornata 28

Sabato 9 marzo

Strasburgo-Lione 2-2

20.00 Amiens-Nimes 2-1

20.00 Dijon-Reims 1-1

20.00 Monaco-Bordeaux 1-1

Posticipata Nantes-PSG

Domenica 10 marzo

15.00 Montpellier - Angers 2-2

15.00 Saint-Etienne - Lille 0-1

15.00 Tolosa - Guingamp 1-0

Rennes - Caen 3-1 (20' Ninga (C), 39' Bourigeaud (R), 58' Hunou (R), 62' Niang (R))

21.00 Marsiglia-Nizza