© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle tre gare delle 20 del sabato di Ligue 1 il Monaco non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Reims. terza gara senza vittoria per la squadra monegasca e secondo pareggio di fila dopo quello della scorsa giornata: l'effetto del ritorno di Jardim sembra essere già svanito. Sconfitta casalinga invece subita dal Caen, battuto 1-0 dall'Angers mentre è andato in scena un divertente 3-3 tra Strasburgo e Guingamp.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Ligue1:

Venerdì

Nantes-Lione 2-1

Sabato

Olympique Marsiglia-Nimes 2-1

Caen-Angers 0-1

Monaco-Reims 0-0

Strasburgo-Guingamp 3-3

Domenica:

15.00 Montpellier-Tolosa

15.00 Rennes-Nizza

17.00 Saint Etienne-Bordeaux

21.00 Lille-PSG