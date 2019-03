© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria per il Marsiglia di Rudi Garcia nel posticipo della 27a giornata di Ligue 1. I padroni di casa al Velodrome hanno battuto per 2-0 il Saint-Etienne grazie alle reti messe a segno da Balotelli e da Thauvin. Con questo risultato la squadra di Garcia scavalca in classifica proprio gli ospiti, portandosi al quarto posto.

Questo il programma completo del 27° turno di Ligue 1:

Sabato

17:00 Caen-PSG 1-2

20:00 Angers-Monaco 2-2

20:00 Nimes-Rennes Posticipata

20:00 Reims-Amiens​​​​​​​ 2-2

Domenica

15:00 Guingamp-Nantes 0-0

15:00 Lilla-Dijon 1-0

15:00 Nizza-Strasburgo 1-0

17:00 Lione-Tolosa 5-1

21:00 Marsiglia-St. Etienne 2-0

Martedì

19:00 Bordeaux-Montpellier