Ligue 1, Bamba trascina il Lille contro il Saint-Etienne: 3-1 e 2° posto

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

Le pagelle del Benevento - Non basta Nicolas Viola. Impalpabile Improta

Le pagelle del Pescara - Scatenato Machin, momento d'oro per Mancuso

Serie B, i finali delle gare delle 15: ok Foggia e Pescara

Spezia, i convocati di Marino: rientra Lamanna, out Galabinov e De Col

Perugia, Melchiorri: "Partita che volevamo vincere, contento per il gol"

Serie B, Melchiorri lancia il Perugia: Venezia ko in dieci

Palermo, i convocati di Stellone per il match contro il Crotone

Padova, i convocati di Bisoli: out Belingheri, ci sono Capelli e Bonazzoli

Salernitana, prevista per martedì la ripresa dei lavori

Nessun problema per il Lille contro il Saint-Etienne . I padroni di casa, nel nono turno di Ligue 1, si sono infatti imposti 3-1 grazie alle reti di Bamba (17' e 46') e Nicolas Pepé (85'), su assist del solito Bamba. Di Cabella, su rigore (26'), il momentaneo pari dei verdi. Con questo risultato la squadra di mister Galtier consolida il secondo posto in classifica a quota 19 punti, a +4 rispetto al Saint-Etienne quarto.

