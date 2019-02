© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Basta un rigore di Remi Walter nel secondo tempo a decidere il posticipo della domenica sera valevole per la 24^ giornata di Ligue 1 francese. Il calcio di rigore del centrocampista infatti è bastato al Nizza per battere 1-0 l'Olympique Lione, fermo così al terzo posto in classifica a quota 43 punti, sei in meno del Lille secondo. Il Nizza invece con questi tre punti aggancia il gruppone di squadre a 37, proprio alle spalle dell'OL.

Questo il programma completo del 24° turno di Ligue 1:

08.02 20:45 Dijon-Marsiglia 1-2

09.02 17:00 Paris SG-Bordeaux 1-0

09.02 20:00 Amiens-Caen 1-0

09.02 20:00 Strasburgo-Angers 1-2

10.02 15:00 Montpellier-Monaco 2-2

10.02 15:00 Nantes-Nimes 2-4

10.02 15:00 Tolosa-Reims 1-1

10.02 17:00 Guingamp-Lilla 0-2

10.02 17:00 Rennes-St. Etienne 3-0

10.02 21:00 Nizza-Lione 1-0