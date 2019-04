© foto di Federico Gaetano

Un gol di Beric manda il Saint-Etienne al quarto posto in classifica della Ligue 1: successo di misura per i biancoverdi, 2-1, firmato dallo sloveno a dieci minuti dalla fine. E dire che il Nimes era passato in vantaggio dopo appena due minuti, salvo farsi raggiungere dal gol di Rabella venti minuti dopo. Nella ripresa, come detto, la zampata decisiva per l'assegnazione dei tre punti.

Venerdì

Rennes-Lione 0-1

Sabato

O. Marsiglia-Angers 2-2

Domenica

Amiens-Bordeaux 0-0

Dijon-Nizza 0-1

Monaco-Caen 0-1

Nantes-Lille 2-3

Tolosa-PSG 0-1

Lunedì

St. Etienne-Nimes 2-1