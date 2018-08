Ligue 1, Bordeaux batte Monaco 2-1: Kamano show e Pellegri da record

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita con finale mozzafiato quella di Bordeaux, nella quale le Girondins hanno avuto la meglio solamente nel finale sul Monaco, al termine di una partita molto sentita in quanto i padroni di casa sono ancora senza allenatore dopo la querelle Poyet. Alla fine è arrivata la vittoria per 2-1 grazie ad un super Kamano, autore del vantaggio su rigore e del definitivo punto dopo il pareggio monegasco. Che porta la firma di Pietro Pellegri. In tal senso l'attaccante ex Genoa, al suo primo centro nel campionato transalpino, segna un primato niente male, piazzandosi secondo nella classifica dei più giovani marcatori all-time alle spalle del solo Mbappé, con il gol realizzato a 17 anni, 5 mesi e 9 giorni. Il fenomeno francese ci ha messo quattro mesi in meno, ma è un dato che lancia comunque le quotazioni del giovane attaccante italiano. Stasera il posticipo tra OM e Rennes.

VENERDI

Lione - Strasburgo 2-0

IERI

PSG - Angers 3-1

Amiens - Reims 4-1

Montpellier - Saint-Etienne 0-0

Nantes-Caen 1-1

Nizza - Dijon 0-4

Tolosa - Nimes 1-0

OGGI

Lille - Guingamp 3-0

Bordeaux - Monaco 2-1

21.00 Marsiglia - Rennes