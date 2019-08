Ligue 1, Bordeaux ko. Vincono Rennes, St. Etienne e Nizza

Primo sabato sera di Ligue 1 che ha visto in campo Bordeaux, St. Etienne, Nizza e Rennes tra le altre. I girondini sono stati battuto 3-1 dall'Angers che ha trionfato in rimonta davanti al suo pubblico. Vincono invece il St. Etienne che ha battuto 2-1 il Dijon in trasferta, il Rennes, che ha avuto successo in casa del Montpellier di misura e il Nizza che ha battuto 2-1 l'Amiens in pieno recupero. 1-1 infine tra Brest e Tolosa.

LIGUE 1 - 1° TURNO

Monaco-Lione 0-3

Marsiglia-Reims 0-2

Angers-Bordeaux 3-1

Brest-Tolosa 1-1

Dijon-St. Etienne 1-2

Montpellier-Rennes 0-1

Nizza-Amiens 2-1

DOMENICA

15.00 Lille-Nantes

17.00 Strasburgo-Metz

21.00 PSG-Nimes