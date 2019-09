© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Bordeaux-Paris Saint-Germain, partita valida per l'8° turno di Ligue 1 Conforama in programma a partire dalle 17.30. Queste le scelte dei due allenatori, con i parigini che fanno sedere in panchina Mauro Icardi e Kylian Mbappé, tornsti a disposizione e pronti a subentrare a partita in corso.

BORDEAUX (3-4-3): Costil (c) - Mexer, Koscielny, Pablo; Kwateng, Otavio, Tchouaméni, Kalu; Hwang, Adli, Briand.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): K. Navas, Meunier, T. Silva (c), Diallo, Kurzawa; Gana Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia, Di Maria, Neymar Jr.