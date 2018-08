Ligue 1, brutta battuta d'arresto del Marsiglia: ko 3-1 a Nimes

Emerge un risultato abbastanza a sorpresa dalla partita della domenica sera di Ligue 1, che ha visto un inatteso stop esterno del Marsiglia, sconfitto 3-1 in casa del più modesto Nimes. Già avanti con Bouanga nel primo tempo, dopo il gol del pareggio di Thauvin la squadra in maglia rossa ha poi messo il punto esclamativo con i gol di Thioub e Ripart. Non bene dunque gli uomini di Rudi Garcia.