Ligue 1, c'è la prima squadra retrocessa: è il Metz

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tante le gare in programma quest'oggi nel pomeriggio di Ligue 1, che ha emesso un secondo verdetto ufficiale. Dopo il PSG già laureatosi campione di Francia, c'è adesso anche la prima squadra retrocessa del campionato francese. Si tratta del Metz, che ha perso 1-2 in casa con l'Angers e non potrà così matematicamente più recuperare i 9 punti che lo separano dallo Strasburgo quart'ultimo, con sole due giornate al termine del torneo.