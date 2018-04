Ligue 1, cinquina del Marsiglia al Lille: doppiette per Thauvin e Mitroglu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande vittoria per l'Olympique Marsiglia che prima dell'andata della semifinale di Europa League ha battuto 5-1 il Lille. Tutto facile per la squadra di Rudi Garcia lanciato dalle doppiette di Thauvin e Mitroglu e dalla rete finale di Ocampos. Inutile il gol di Benzia per gli ospiti all'ennesimo ko in campionato. Con questi tre punti l'OM raggiunge il Lione a 69 punti mentre il Lille resta penultimo a quota 29.