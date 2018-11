Ligue 1, cinquina del Nantes: Guingamp travolto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bella vittoria conquistata dal Nantes che ha battuto 5-0 il Guingamp in casa. La squadra di Halilhodzic è passata in vantaggio al 43' con il rigore di Sala e poi nella ripresa ha dilagato con i gol di Rongier, Toure, Girotto e ancora Sala autore della doppietta. Con questo successo il Nantes sale a 15 punti in classifica mentre il Guingamp resta ultimo a quota 7.

LIGUE 1 - 12° TURNO

PSG-Lille 2-1

Lione-Bordeaux 1-1

Caen-Rennes 1-2

Dijon-Nimes 0-4

Nizza-Amiens 1-0

Reims-Monaco 1-0

Strasburgo-Tolosa 1-1

Nantes-Guingamp 5-0

Ore 17 St. Etienne-Angers

Ore 21 Montpellier-Marsiglia