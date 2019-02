© foto di Imago/Image Sport

Netta vittoria del Paris Saint-Germain nel recupero della 17ma giornata di Ligue 1. La capolista demolisce il Montpellier per 5-1: apre le marcature Kurzawa, poi Mollet segna l'illusorio pareggio. La squadra di Tuchel torna in vantaggio a fine primo tempo con un capolavoro di Di Maria su punizione, poi dilaga nella ripresa grazie a Nkunku, all'autorete di Hilton e al solito Mbappé. Con questo successo, il PSG vola a +15 sul Lille con una partita in meno.