Clamoroso al Parco dei Principi, dove il PSG cede il passo al modesto Reims che si impone con un sorprendente 0-2 in casa dei fortissimi campioni di Francia. Un gol per tempo stende i capitolini: apre Kamara a metà prima frazione, chiude Dia nei minuti di recupero finali. PSG che comunque rimane al primo posto, in coabitazione con l'Angers.

Di seguito il programma completo della 7^ giornata di Ligue 1

MARTEDI

Digione - Marsiglia 0-0

Monaco - Nizza 3-1

MERCOLEDI

Amiens - Bordeaux 1-3

Brest - Lione 2-2

Lille - Strasburgo 2-0

Montpellier - Nimes 1-0

Nantes - Rennes 1-0

Saint-Etienne - Metz 0-1

Tolosa - Angers 0-2

PSG - Reims 0-2 [29' Kamara, 94' Dia]