Ligue 1, colpo del Marsiglia in casa del Monaco: vince 3-2 in rimonta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande impresa dell'Olympique Marsiglia che è riuscito a trionfato per 3-2 in casa del Monaco in rimonta. La squadra di Rudi Garcia, con Strootman subito titolare, è passata in vantaggio al 45' con Mitroglu ma nella ripresa ha subito la rimonta del Monaco firmata da Tielemans e Falcao. Al 74' però Thauvin ha trovato il pareggio del 2-2 e al 90' Germain ha firmato la contro-rimonta e ha regalato i tre punti all'OM trovando il gol dell'incredibile 2-3. Con questo successo il Marsiglia sale a sette punti mentre il Monaco resta a quota 4.

Questo il programma completo della quarta giornata di Ligue 1

31/8 ore 15 Lione-Nizza 0-1

1/9 ore 17 Nimes-PSG 2-4

1/9 ore 20 Angers-Lilla 1-0

1/9 ore 20 Dijon-Caen 0-2

1/9 ore 20 Guingamp-Tolosa 1-2

1/9 ore 20 Reims-Montpellier 0-1

1/9 ore 20 Strasburgo-Nantes 2-3

2/9 ore 15 Saint-Etienne-Amiens 0-0

2/9 ore 21 Monaco-Olympique Marsiglia 2-3