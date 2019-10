Ligue 1, colpo Monaco a Nantes: 0-1, decide il gol di Ben Yedder

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Successo di piramidale importanza per il Monaco, che vince per 1-0 in trasferta, sul campo del Nantes secondo in classifica. Il gol che consegna i tre punti alla squadra di Jardim lo mette a segno Ben Yedder al 22'. Con questa affermazione (la terza nelle ultime quattro sfide disputate), il club del Principato sale a quota 15 in classifica e si assesta in ottava posizione. Il Nantes potrebbe essere scavalcato dal Reims e raggiunto da Marsiglia e Angers.