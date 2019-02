© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erano tre le partite in programma oggi alle ore 15 nel calendario del fine settimana di Ligue 1. Continua a volare il Reims, che vince con quattro gol in casa di un ben più quotato Montpellier e stacca di tre punti proprio questi ultimi in classifica, dove è ora al sesto posto. Il Nantes vince di misura con il Bordeaux, mentre finisce pari la sfida tra squadre che si devono salvare, Tolosa e Caen.

Venerdì

19:00 Dijon-St. Etienne 0-1

20:45 Strasburgo-Lille 1-1

Sabato

17:00 PSG-Nimes 3-0

20:00 Amiens-Nizza 1-0

20:00 Guingamp-Angers 1-0

Domenica

15:00 Montpellier-Reims 2-4

15:00 Nantes-Bordeaux 1-0

15:00 Tolosa-Caen 1-1

17:00 Rennes-Marsiglia

21:00 Monaco-Lione