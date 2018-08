Ligue 1, crolla il Nizza in casa. Vince il Tolosa, pari Nantes e St. Etienne

© foto di Federico De Luca

Secondo ko in tre gare per il Nizza che in casa è stato travolto per 4-0 dal Dijon alla terza gara di Ligue 1. Malissimo la squadra di Vieri che ha subito il poker nella ripresa con la doppietta di Keita. Non vanno oltre il pareggio invece il Nantes che ha impattato 1-1 contro il Caen e il St. Etienne che è stato fermato sullo 0-0 dal Montpellier. Poker dell'Amiens al Reims, al primo ko in campionato mentre il Tolosa ha battuto 1-0 il Nimes.

IERI

Lione - Strasburgo 2-0

OGGI

PSG - Angers 3-1

Amiens - Reims 4-1

Montpellier - Saint-Etienne 0-0

Nantes-Caen 1-1

Nizza - Dijon 0-4

Tolosa - Nimes 1-0

DOMANI

15.00 Lille - Guingamp

17.00 Bordeaux - Monaco

21.00 Marsiglia - Rennes