Ennesimo stop in campionato per il Monaco che in casa è stato fermato sul 2-2 dal Nimes. Eppure la squadra di Jardim a fine primo tempo era avanti di due gol grazie alla reti di Slimani e Ben Yedder ma l'espulsione di Jemerson arrivata al 56' ha cambiato le carta in tavola e il Nimes in superiorità numerica ha preso coraggio e prima al 70' ha accorciato le distanze con Philippoteaux e poi all'82' ha pareggiato con Denkey appena entrato. Con questo pareggio Monaco e Nimes conquistano il primo punto del loro campionato.

LIGUE 1 - TERZO TURNO

24/08

Amiens-Nantes 1-2

Angers-Metz 3-0

Brest-Reims 1-0

Dijon-Bordeaux 0-2

25/08

Monaco-Nimes 2-2

17 Strasburgo-Rennes

21 PSG-Tolosa

27/08

19 Montpellier-Lione

28/08

19 Lille-St. Etienne

21 Nizza-Marsiglia