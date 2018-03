Ligue 1, Depay regala il 2-3 per il Lione a Marsiglia: OM a meno due

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande spettacolo nel posticipo di lusso di Ligue 1, che al Velodrome metteva di fronte l'Olympique Marsiglia e l'Olympique Lione. Avanti nel primo tempo i padroni di casa con il gol di Rolando, ex conoscenza della Serie A. L'autogol di un altro ex italiano come Rami però ha regalato il pari all'OL nel finale di frazione. La squadra ospite ha allungato ad inizio ripresa con Aouar: il gol di Mitroglou all'84' sembrava aver regalato il definitivo pari ai marsigliesi, che invece sono stati beffati dalla rete di Depay al novantesimo. Fondamentale successo per i lionesi, che rimangono sì quarti ma accorciano a meno due proprio sui rivali di Marsiglia terzi.