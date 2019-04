© foto di Insidefoto/Image Sport

Comoda vittoria interna del Saint-Etienne nell'unica partita in programma oggi alle ore 17 in Ligue. I Verts hanno consolidato il proprio 4° posto in classifica battendo per 2-0 il Tolosa. Decisivo, con una doppietta in otto minuti subito in apertura di incontro, l'attaccante sloveno Beric.

LIGUE 1 - 34 TURNO

Bordeaux-Lione 2-3

Amiens-Strasburgo 0-0

Angers-Reims 1-1

Nizza-Guingamp 3-0

Caen-Dijon 1-0

Lille-Nimes 5-0

St. Etienne-Tolosa 2-0 (2' e 10' Beric)

21.00 Marsigilia-Nantes