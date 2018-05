Ligue 1, doppio Konaté e l'Amiens blocca il PSG sul pari

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain pareggia l'anticipo del 36° turno di Ligue 1: 2-2 sul campo dell'Amiens. La squadra di Unai Emery, due volte in vantaggio grazie alle reti di Cavani e Nkunku si fa raggiungere in entrambe le occasioni da Konaté, autore di una doppietta. I parigini sono già da tre settimane campioni di Francia e fra quattro giorni giocheranno la finale di coppa nazionale contro Les Herbiers. L'Amiens, col pareggio ottenuto, si porta a +9 sulla zona playout, in attesa della partita del Troyes.