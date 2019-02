© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta in campionato per il PSG, che deve cadere di fronte al Parc OL sotto i colpi dell'Olympique Lione. E dire che i parigini erano anche subito passati avanti con Di Maria, salvo subire il pareggio di Dembele. Ad inizio ripresa poi è arrivato il gol decisivo, quello segnato da Fekir su calcio di rigore che condanna alla prima battuta d'arresto in Ligue 1 la capolista.

Venerdì 1 febbraio

20:45 Lilla-Nizza 4-0

Sabato 2 febbraio

20:00 Angers-Dijon 1-0

20:00 Monaco-Tolosa 2-1

20:00 Rennes-Amiens 1-0

21:00 Reims-Marsiglia 2-1

Domenica 3 febbraio

15:00 Nimes-Montpellier 1-1

17:00 St. Etienne-Strasburgo Posticipata

21:00 Lione-Paris SG 2-1

Mercoledì 13 febbraio

19:30 Caen-Nantes

Mercoledì 20 Febbraio

19:00 Bordeaux-Guingamp