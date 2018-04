Ligue 1, finisce in parità l'anticipo Nantes-Rennes

© foto di Imago/Image Sport

Finisce in parità Nantes-Rennes, anticipo del 34° turno di Ligue 1. 1-1 il risultato con vantaggio degli uomini di Claudio Ranieri firmato Thomasson al 42' e pari dei bretoni grazie a un'autorete di Pallois a 9 minuti dalla fine. In classifica il Nantes aggancia momentaneamente il Montpellier in settima posizione, mentre il Rennes è quinto, in attesa delle partite del weekend.