Ligue 1, gli ex italiani Grenier e Niang lanciano il Rennes al primo posto

Vittoria di peso quella del Rennes per le dinamiche di classifica della Ligue 1, anche se siamo ancora alla terza giornata del massimo campionato francese. I rosso-neri, dopo aver già strappato un successo di peso come quello contro il PSG (sconfitto nuovamente dopo il successo nella scorsa finale di Coppa), vincono anche a Strasburgo, nel segno di due vecchie conoscenze della Serie A come l'ex milanista, e granata, Niang e l'ex romanista - seppur per pochi mesi - Grenier. Da segnalare un rigore sbagliato dai padroni di casa (con Martin al 40'), che - visto lo svantaggio ancora di uno - avrebbe potuto riequilibrare la situazione. Rennes che con questa vittoria vola momentaneamente al primo posto in classifica.

LIGUE 1 - TERZO TURNO

24/08

Amiens-Nantes 1-2

Angers-Metz 3-0

Brest-Reims 1-0

Dijon-Bordeaux 0-2

25/08

Monaco-Nimes 2-2

Strasburgo-Rennes 0-2 (16' Grenier, 54' Niang)

21 PSG-Tolosa

27/08

19 Montpellier-Lione

28/08

19 Lille-St. Etienne

21 Nizza-Marsiglia