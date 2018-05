Ligue 1, Guingamp-OM 3-3. La squadra di Garcia si complica la vita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spettacolo a Guingamp nell'anticipo del 37° turno di Ligue 1: un pirotecnico 3-3 fra Guingamp e Marsiglia che complica i piani di Champions League di Rudi Garcia. Avanti di due reti grazie a Germain e Thauvin, l'OM subisce la rimonta dei bretoni che trovano una doppietta dell'ex romanista Grenier e il gol su rigore di Briand che ribalta la partita. In dieci per l'espulsione di Mandanda, il Marsiglia riesce comunque ad acciuffare un prezioso pari ancora grazie a Thauvin. In attesa che si completi il programma, l'OM agguanta il Lione al terzo posto, che varrebbe la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Qualificazione che potrebbe arrivare mercoledì proprio a Lione, sede della finale di Europa League dove il Marsiglia affronterà l'Atlético Madrid.