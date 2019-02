Ligue 1, i 5 colpi più cari di gennaio: Paredes vale quattro Ballo-Touré

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un colpaccio e poco altro. In Francia a farla da padrona sul mercato, oltre che in classifica, è il PSG che mette a segno l'acquisto più caro del suo campionato e il secondo più caro d'Europa. Il calciatore in questione è Leandro Paredes, prelevato dallo Zenit per 47 milioni di euro (solo Pulisic, dal Borussia Dortmund al Chelsea, è stato pagato di più in questo mese). Addirittura quattro volte i soldi spesi dal Monaco per assicurarsi Ballo-Touré dal Lille, secondo acquisto più costoso. Oltralpe non s'è speso molto, ma neanche poco: la Ligue 1 è il terzo campionato in cui si sono mossi più soldi, succedendo a Premier League e Serie A con un totale di 72,9 milioni sborsati dai club francesi. Di seguito la speciale classifica con i 5 colpi più cari di questa finestra di mercato:

1. Paredes, dallo Zenit al PSG (47 milioni)

2. Ballo-Touré, dal Lille al Monaco (11 milioni)

3. Zeneli, dall'Heerenveen al Reims (4 milioni)

4. Shoji, dal Kashima Antlers al Tolosa (3 milioni)

5. Doumbia, dal Grasshoppers al Rennes (3 milioni)