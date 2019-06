Ligue 1, i big match e i derby: il 27 ottobre ci sarà PSG-Marsiglia

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Ligue 1 ha diramato il calendario ufficiale della nuova stagione. Tanti i derby e i classici del campionato francese, alla quinta giornata il Monaco sfiderà il Marsiglia. Domenica 27 ottobre ci sarà la sfida tra PSG e Marsiglia, mentre alla 27a giornata ci sarà la sfida

Tutti i big match della nuova stagione 2019/2020:

1a giornata (sabato 10 agosto): RC Strasburgo - FC Metz

3a giornata (sabato 24 agosto): OGC Nzza - Olympique Marsiglia

5a giornata (sabato 14 settembre): Stade Brestois 29 - Stade Rennais FC e AS Monaco - Olympique Marsiglia

7a giornata (mercoledì 25 settembre): AS Monaco - OGC Nizza, Montpellier - Nîmes e FC Nantes - Stade Rennais FC

9a giornata (sabato 5 ottobre): Tolosa FC - Bordeaux e AS Saint-Etienne - Olympique Lione (domenica 6 ottobre)

11a giornata (domenica 27 ottobre): Paris Saint-Germain - Olympique Marsiglia

12a giornata (sabato 2 novembre): Bordeaux - FC Nantes

13a giornata (domenica 10 novembre): Olympique Marsiglia - Lione

17a giornata (sabato 7 dicembre): Olympique Marsiglia - Bordeaux

19a giornata (sabato 21 dicembre): FC Nantes - Angers SCO

20a giornata (sabato 11 gennaio): FC Metz - RC Strasburgo

21a giornata (sabato 25 gennaio): FC Nantes - Bordeaux

22a giornata(sabato 1 febbraio): Stade Rennais FC - FC Nantes e Bordeaux - Olympique Marsiglia

24a giornata (sabato 8 febbraio): Stade Rennais FC - Stade Brestois 29

27a giornata (domenica 1 marzo): Olympique Lione - AS Saint-Etienne

28a giornata (sabato 7 marzo): OGC Nizza - AS Monaco e Angers SCO - FC Nantes

30a giornata (domenica 22 marzo): Olympique Marsiglia - Paris Saint-Germain

32a giornata (sabato 11 aprile): Nîmes Olympique – Montpellier

33a giornata (domenica 19 aprile): Olympique Lione - Olympique Marsiglia

34a giornata (domenica 26 aprile): Olympique Marsiglia - OGC Nzza e Bordeaux - Tolosa

36a giornata (sabato 9 marzo): Olympique Marsiglia - AS Monaco