© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono concluse le gare valide per la 37a giornata della Ligue 1. Vittorie ampie ma ininfluenti per PSG e Lilla contro Dijon e Angers. Le due squadre sono infatti già sicure del primo e del secondo posto. Vittoria anche per il Lione, 4-0 al Caen, e per il Saint-Etienne che batte 3-0 il Nizza. Pareggio per il Montpellier contro il Nantes, mentre il Marsiglia vince 5-2 a Tolosa. In zona salvezza vittoria importante per il Monaco che batte 2-0 l’Amiens, che ora rischia. Il Monaco col risultato di oggi è salvo, mentre il Saint-Etienne è certo di andare almeno in Europa League. Il Lione è in Champions League. Una tra Amiens e Caen andrà agli spareggi, con il Dijon che ha ancora qualche piccola chance di recuperare una posizione all’ultimo.

Bordeaux-Reims 0-1

Guingamp-Nimes 2-2

Lilla-Angers 5-0

Lione-Caen 4-0

Monaco-Amiens 2-0

Montpellier-Nantes 1-1

PSG-Dijon 4-0

St.Etienne-Nizza 3-0

Strasburgo-Rennes 0-2

Tolosa-Marsiglia 2-5