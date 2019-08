Ligue 1, il Lille comincia vincendo: 2-1 al Nantes, doppietta di Osimhen

© foto di Stefano Di Bella

Buona la prima per il Lille che ha iniziato la Ligue 1 vincendo al debutto per 2-1 contro il Nantes. La squadra di Galtier è passata in vantaggio al 19' con il gol di

Osimhen ma al 51' Girotto ha trovato il pari degli ospiti. A dieci minuti dal termine però ci ha pensato sempre Osimhen che ha firmato così la doppietta personale regalando i primi tre punti al Lille.

LIGUE 1 - 1° TURNO

Monaco-Lione 0-3

Marsiglia-Reims 0-2

Angers-Bordeaux 3-1

Brest-Tolosa 1-1

Dijon-St. Etienne 1-2

Montpellier-Rennes 0-1

Nizza-Amiens 2-1

DOMENICA

Lille-Nantes 2-1

17.00 Strasburgo-Metz

21.00 PSG-Nimes