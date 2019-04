© foto di Andrea Losapio

Nelle due gare di Ligue 1 delle 15 il Lille non è andato oltre l'1-1 in casa del Reims. La squadra di Galtier è passata in vantaggio al 55' con la rete di José Fonte ma al 78' Oudin ha trovato il gol del pareggio finale. Con questo punto il Lille sale a 61 punti mentre il Reims a quota 47.

Questo il programma completo del 31° turno di Ligue 1:

Venerdì

Bordeaux-Marsiglia 2-0

Sabato

Olympique Lione-Dijon 1-3

Amiens-Saint Etienne 2-2

Angers-Rennes 3-3

Guingamp-Monaco 1-1

Nimes-Caen 2-0