© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la risalita in classifica dell'Olympique Lione, che si mette alle spalle il k.o. in Champions League contro lo Zenit e veste i panni del corsaro a Strasburgo. Dopo essere andato sotto per la rete di Fofana, Cornet e Reine-Adelaide hanno ribaltato la formazione di casa e la formazione di Rudi Garcia sale al quarto posto in classifica. Luci e ombre, come al solito, sul tecnico ex Roma, al quale si chiede anche il passaggio del turno in Europa.

Il programma completo del 15° turno di Ligue 1:

Venerdì :

Olympique Marsiglia-Brest 2-1

Sabato

17:30 Strasburgo - Lione 1-2

20:00 Lilla - Dijon

20:00 Montpellier - Amiens

20:00 Nimes - Metz

20:00 Nizza - Angers

20:00 Reims - Bordeaux