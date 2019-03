Ligue 1, il Lione si fa rimontare due gol: solo pari con lo Strasburgo

© foto di Giulia Borletto

Non basta una doppietta di Dembelè al Lione. La squadra di Bruno Genesio infatti ha impattato per 2-2 in casa dello Strasburgo nonostante il doppio vantaggio arrivato grazie ai due gol del giovane attaccante di 22 anni. Nella ripresa infatti la squadra di casa è riuscita a trovare il pareggio con la doppietta di Ajorque arrivata nel giro di un minuto e mezzo. Con questo punto lo Strasburgo sale a 38 punti e il Lione a quota 50.

LIGUE 1 - Giornata 28

Sabato 9 marzo

Strasburgo-Lione 2-2

20.00 Amiens-Nimes

20.00 Dijon-Reims

20.00 Monaco-Bordeaux

Posticipata Nantes-PSG

Domenica 10 marzo

15.00 Montpellier-Angers

15.00 St. Etienne-Lille

15.00 Tolosa-Guingamp

17.00 Rennes-Caen

21.00 Marsiglia-Nizza