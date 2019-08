Ligue 1, il Lione viene fermato dal Bordeaux: 1-1, Depay non basta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo stop consecutivo in Ligue 1 per l'Olympique Lione che dopo la sconfitta subita contro il Montpellier, è stato fermato anche in casa sull'1-1 dal Bordeaux. La squadra di Sylvinho è passata in vantaggio al 32' grazie alla rete di Memphis Depay ma nella ripresa al 62' Mendes ha lasciato l'OL in dieci per una doppia ammonizione e il Bordeaux ne ha approfittato trovando il pareggio con Briand. Con questo punto il Lione sale a 7 punti e il Bordeaux a quota 5 in classifica.

Il programma della quarta giornata

Venerdì 30 agosto

Metz - Paris Saint-Germain 0-2

Sabato 31 agosto

Lione - Bordeaux 1-1

20:00 Angers - Dijon

20:00 Nantes - Montpellier

20:00 Nimes - Brest

20:00 Tolosa - Amiens

Domenica 1 settembre

15:00 Reims - Lille

15:00 Rennes - Nizza

17:00 Strasburgo - Monaco

21:00 Marsiglia - Saint-Etienne