© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel sabato di Ligue 1 vince il Lione che oltre il 90' ha avuto la meglio del Tolosa vincendo 3-2 in rimonta. La squadra di Rudi Garcia sono andati sotto dopo 15 minuti a causa del gol di Sanogo ma Depay al 26' ha trovato subito il pareggio. Nella ripresa un autogol di Lopes ha riportato avanti i padroni di casa ma l'OL prima ha pareggiato con Dembelè al 67' e poi in pieno recupero ha trovato la rimonta ancora con Depay. 2-2 invece tra Metz e Montpellier nonostante i due di vantaggio dei padroni di casa mentre hanno vinto di misura Amiens e Angers, rispettivamente contro Brest e Strasburgo. Rinviata per pioggia infine la sfida tra Nimes e Rennes.

Il programma completo del 12° turno di Ligue 1:

Venerdì

Digione-PSG 2-1

Sabato

Marsiglia - Lille 2-1

Amiens - Brest 1-0

Angers - Strasburgo 1-0

Metz - Montpellier 2-2

Rinviata per pioggia Nimes - Rennes

Tolosa - Lione 2-3