Ligue 1, il Marsiglia non trova la settima: 1-1 a Metz, PSG a +4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia perde una ghiotta occasione per mettere pressione alla capolista Paris Saint-Germain e interrompe la sua striscia di sei vittorie consecutive. Sul campo del Metz, la squadra di Villas-Boas non va oltre l'1-1, rischiando seriamente la sconfitta: Nguette porta in vantaggio i padroni di casa al 40', poi Diallo sbaglia il rigore del possibile raddoppio a inizio ripresa. L'OM reagisce e trova il pari con Radonjic a venti minuti dalla fine; adesso sono quattro i punti di distacco dai parigini, con due partite in più disputate.

Il programma della diciottesima giornata:

Lille-Montpellier 2-1 (ieri)

Metz- Olympique Marsiglia 1-1

Amiens-Dijon (ore 20)

Angers-Monaco (ore 20)

Brest-Nizza (ore 20)

Nimes-Nantes (ore 20)

Tolosa-Reims (ore 20)

Bordeaux-Strasburgo (domenica, ore 15)

Olympique Lione-Rennes (domenica, ore 17)

Saint Etienne-PSG (domenica, ore 21)

Classifica:

PSG 39

Olympique Marsiglia 34

Lille 31

Rennes 27

Bordeaux, Nantes 26

Olympique Lione, Saint-Etienne 25

Reims, Montpellier, Monaco, Angers 24

Nizza 23

Brest, Strasburgo 21

Dijon, Amiens 16

Metz 15

Nimes, Tolosa 12