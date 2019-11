Ligue 1, il Marsiglia segna due gol in tre minuti e si impone a Tolosa

Basta un furioso uno-due nel giro di appena tre minuti al Marsiglia per aggiudicarsi il posticipo della domenica sera in casa del Tolosa. La squadra bianco-viola, tra l'altro, era rimasta con un uomo in meno già nel primo tempo, a causa del rosso rimediato da Moreira.

LIGUE 1 - IL PROGRAMMA COMPLETO

Paris Saint-Germain-Lilla 2-0

Lione-Nizza 2-1

Amiens-Strasburgo 0-4

Angers-Nimes 1-0

Brest-Nantes 1-1

Dijon-Rennes 2-1

Metz-Reims 1-1

Bordeaux-Monaco 2-1

St.Etienne-Montpellier 0-0

Tolosa-Marsiglia 0-2 (76' Benedetto, 79' Radonjic)