© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminata qualche istante fa l'unica partita in programma alle ore 17 in Ligue 1, quella tra Rennes e Olympique Marsiglia. Sfida che si è conclusa in parità, con il punteggio di 1-1: avanti la squadra di casa subito dopo pochi giri di lancetta grazie ad André, con i marsigliesi che però hanno riacciuffato il pari ad inizio ripresa grazie a Germain, prima però di concludere l'incontro in dieci uomini a causa dell'espulsione rimediata da Amavi in pieno recupero. La squadra di Garcia perde la possibilità di agganciare in classifica il Saint-Etienne al quarto posto.

Venerdì

19:00 Dijon-St. Etienne 0-1

20:45 Strasburgo-Lille 1-1

Sabato

17:00 PSG-Nimes 3-0

20:00 Amiens-Nizza 1-0

20:00 Guingamp-Angers 1-0

Domenica

15:00 Montpellier-Reims 2-4

15:00 Nantes-Bordeaux 1-0

15:00 Tolosa-Caen 1-1

17:00 Rennes-Marsiglia 1-1

21:00 Monaco-Lione