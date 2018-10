Ligue 1, il Monaco continua a perdere: 2-1 Rennes. Marsiglia ok 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quinta sconfitta in nove giornate di campionato per il Monaco che è stato battuto anche dal Rennes in casa per 2-1. Allo Stade Louis II gli ospiti sono passati in vantaggio al 14' con Da Silva mentre la squadra di Jardim poco prima dell'intervallo è rimasta in dieci a causa dell'espulsione di Raggi. Nella ripresa tuttavia è arrivato il pareggio del Monaco, che anche in inferiorità numerica ha trovato il gol con Falcao salvo poi subire al 77' la rete dell'1-2 firmata da Hatem Ben Arfa che ha regalato così una vittoria importante al Rennes, il quale sale a 11 punti in classifica e lascia il Monaco a quota 6.

Nell'altra gara delle 17 invece il Marsiglia ha battuto 2-0 il Caen grazie alla reti di Thauvin e Mitroglu, tornando al successo dopo il ko di Lille e con questi tre punti sale a 16 punti in classifica, mentre il Caen resta a quota 10.

Questo il programma completo del nono turno di Ligue 1:

05/10 20:45 Tolosa-Nizza 1-1

06/10 17:00 Lille-St. Etienne 3-1

06/10 20:00 Amiens-Dijon 1-0

06/10 20:00 Angers-Strasburgo 2-2

06/10 20:00 Guingamp-Montpellier 1-1

06/10 20:00 Nimes-Reims 0-0

07/10 15:00 Bordeaux-Nantes 3-1

07/10 17:00 Marsiglia-Caen 2-0

07/10 17:00 Monaco-Rennes 1-2

07/10 21:00 Paris SG-Lione