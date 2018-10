Ligue 1, il Monaco di Henry subito ko. Poker Nantes: risultati e classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambia l'allenatore ma non il risultato per il Monaco che alla prima di Henry in panchina è stato battuto 2-1 in casa dello Strasburgo. Espulso anche Grandsir al 66', la squadra monegasca ha subito il quarto ko di fila restando in fondo alla classifica. Bene invece il Nantes che ha rifilato un poker al Tolosa e il Lille, vittorioso 2-1 in casa del Dijon. Solo 0-0 tra Caen e Guingamp e 1-1 tra Reims e Angers.

Questo il programma completo della decima giornata di Ligue 1:

19.10 20:45 - Lione-Nimes 2-0

20.10 17:00 - PSG-Amiens 5-0

20.10 20:00 - Caen-Guingamp 0-0

20.10 20:00 - Dijon-Lilla 1-2

20.10 20:00 - Nantes-Tolosa 4-0

20.10 20:00 - Reims-Angers 1-1

20.10 20:00 - Strasburgo-Monaco 2-1

21.10 15:00 - Montpellier-Bordeaux

21.10 17:00 - St. Etienne-Rennes

21.10 21:00 - Nizza-Marsiglia

CLASSIFICA: PSG 30, Lille 22, Lione 17, Marsiglia 16, Montpellier 16*, Strasburgo 15, St. Etienne 15*, Bordeaux 14*, Tolosa 13, Angers 12, Rennes 11*, Caen 11, Reims 11, Nizza 11*, Nimes 10, Dijon 10, Amiens 10, Nantes 9, Monaco 6, Guingamp 6.

*una gara in meno