© foto di Imago/Image Sport

Niente da fare per il Monaco, costretto ancora una volta a posticipare il suo appuntamento con la prima vittoria in Ligue 1. La squadra del Principato infatti si è fatta rimontare due volte su due in casa dello Strasburgo, dopo essere andata avanti in entrambe le occasioni grazie alla doppietta del nuovo acquisto Slimani (in foto).

Il programma della quarta giornata

Venerdì 30 agosto

Metz - Paris Saint-Germain 0-2

Sabato 31 agosto

Lione - Bordeaux 1-1

Angers - Dijon 2-0

Nantes - Montpellier 1-0

Nimes - Brest 3-0

Tolosa - Amiens 2-0

Domenica 1 settembre

Reims - Lille 2-0

Rennes - Nizza 1-2

Strasburgo - Monaco 2-2 [11' e 40' Slimani (M), 39' rig. Lala (S), 84' Thomasson (S)]

21:00 Marsiglia - Saint-Etienne