Ligue 1, il Monaco perde ancora. Vincon Caen e Dijon, 1-1 Nizza-Nantes

Nelle gare del sabato di Ligue 1 è arrivata un'altra sconfitta per il Monaco che ora rischia seriamente di retrocedere dopo essere stato battuto 1-0 dal Nimes e in virtù della vittoria del Caen che lo ha raggiunto a 33 punti dopo il 3-2 rifilato al Reims. Bene anche il Dijon penultimo ma che non molla e batte 2-1 lo Strasburgo. 1-1 tra Nizza e Nantes, mentre il Tolosa non è andato oltre lo 0-0 in casa dell'Amiens.



LIGUE 1 - 35° TURNO

Saint-Etienne-Montpellier 0-1 (ieri)

Amiens-Tolosa 0-0

Caen-Reims 3-2

Dijon-Stasburgo 2-1

Nimes-Monaco 1-0

Nizza-Nantes 1-1

Rennes-Guingamp (domani, ore 15)

Lille-Bordeaux (domani, ore 17)

Olympique Marsiglia-Olympique Lione (domani, ore 21)