Ligue 1, il Montpellier liquida il Marsiglia: netto 3-0

© foto di Andrea Losapio

Vittoria perentoria del Montpellier in casa contro il Marsiglia di Rudi Garcia. I padroni di casa si impongono grazie alle reti di Laborde (doppietta) e Lasne per il 3-0 finale. Con questo risultato la squadra resta al secondo posto in coabitazione con il Lille con 25 punti, Il Marsiglia (avversario della Lazio in Europa League) resta sesto a 19.

LIGUE 1 - 12° TURNO

PSG-Lille 2-1

Lione-Bordeaux 1-1

Caen-Rennes 1-2

Dijon-Nimes 0-4

Nizza-Amiens 1-0

Reims-Monaco 1-0

Strasburgo-Tolosa 1-1

Nantes-Guingamp 5-0

St. Etienne-Angers 4-3

Montpellier-Marsiglia 3-0