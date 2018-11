Ligue 1, il Nizza continua nella sua corsa: col Lille la quarta vittoria di fila

Nella partita di Ligue 1 in programma alle ore 17 il Nizza ha battuto 2-0 il Lille, collezionando così la quarta vittoria consecutiva in campionato, ed accorciando in modo prezioso il margine che separa le due contendenti ad una casella europea. Male invece la squadra ospite, che nelle ultime tre partite ha ottenuto un solo punto, ed è caduta oggi sotto i colpi di Saint-Maximin e Cyprien, talentini nizzardi andati in gol uno per tempo. Di seguito ecco il programma completo del turno giocato nel fine settimana.

Venerdì 23 novembre

Lione-Saint Etienne 1-0

Sabato 24 novembre

Paris Saint-Germain-Tolosa 1-0

Caen-Monaco 0-1

Dijon-Bordeaux 0-0

Nantes-Angers 1-1

Reims-Guingamp 2-1

Strasburgo-Nimes 0-1

Domenica 25 novembre

Montpellier-Rennes 2-2

Nizza-Lille 2-0

Amiens-Olympique Marsiglia